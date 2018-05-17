İşadamı Selim Selimoğlu ile 5 Mayıs’ta nişanlanan Bengü, katıldığı bir açılışta nişan gecesiyle ilgili konuştu. HT Magazin'in haberine göre, Hep eşinin zeybek oynamasını hayal ettiğini belirten popçu, “Hayalimi Selim’le gerçekleştirdim. türk geleneklerine özgü bir nişan gerçekleştirdik. Kahvesine deniz tuzu ve bal koydum” dedi.

Yaz sonuna doğru nikâh masasına oturmaya hazırlanan Bengü, düğünde üç tane gelinlik giyeceğini açıkladı.