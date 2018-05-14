HT Magazin'de yer alan habere göre, Bengü, önceki gün sahne aldı. Ünlü şarkıcı, konserinde kendisini izlemeye gelen nişanlısı Selim Selimoğlu’na sahneden, “Kalbimin efendisi burada” diye seslendi.

Bengü, 1 yıllık sevgilisi Selim Selimoğlu’yla geçtiğimiz günlerde nişanlanmıştı. Bu yaz evlenmeyi planlayan Bengü-Selim Selimoğlu çifti, düğün hazırlıklarına hemen başlayacak.