HT Magazin'de yer alan habere göre, ardından Türkiye’nin dört bir yanını dolaşıp konserler verecek olan Bengü, şu sıralar tüm vaktini prova yaparak geçiriyor.

Dans ekibiyle birlikte özel şovlar hazırlayan sanatçı, konserlerinde izleyicilerine görsel bir şölen sunacak.