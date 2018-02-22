Beni Affet 1326. yeni bölümde neler olacak?

Beni Affet son yayınlanan 1325. bölümüyle izleyicileri ekrana kilitledi. 2011 yılında Show TV başlamış olup, 2012 yılında Star TV'ye transfer olmuştur ve halen devam etmektedir. Beni Affet, hafta içi her gün yayınlanmaktadır. Beni Affet hafta içi her gün 16:00'da Star Tv'de.

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BENİ AFFET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Feride, otelin yönetim kurulunun, Yaman’la ilgili gerçekleri öğrenmesini engellemeye çalışır. Ancak Cansu’nun tavırları, Feride’yi çok zor bir durumda bırakır. Hapishanedeki Yaman, Feride’ye ulaşabilmek için, önüne gelen bir fırsatı değerlendirmeye karar verir. Kader’in her şeyi Güzel’e anlattığını düşünen Murat, Kader’i üzecek bir hamlede bulunur. Orhan, Asiye’den para alabilmek için Güzel ve Murat’ı ayırmak adına bir plan yapar.

Ateş, yeni işine yatırım yapabilmek için arabasını satıp, aldığı parayı Sevgi’ye emanet etmeye karar verir. Nazan, peşindeki adamdan kurtulmak için ona bir anlaşma önerir. Evdeki herkese hediye alan Ateş ve Zeynep, Sevgilere geldiklerinde, Ateş’in sattığı arabasından gelen altınların kaybolduğunu öğrenirler. Herkes bu konuda, Sevgi’den borç isteyen Sabriye’yi suçlarken, Sevgi beklenmedik bir isimden şüphelenir.

BENİ AFFET OYUNCU KADROSU

Şeyma Korkmaz

Rolü:

Feride Keskin / Melek Güner

Karakter Açıklaması:

Bir su damlası kadar güzel ve saf. Bir çiçek kadar narin ve kırılgan

Murat Danacı

Rolü:

Cüneyt Kozan

Karakter Açıklaması:

Ailenin büyük oğlu. Babasına ve kurallarına ses çıkaramamış bu güne kadar

Gaye Turgut

Rolü:

Bahar Kayacan Kozan

Karakter Açıklaması:

Klasik tabirle ‘fakir ama gururlu’ kızımız. Hem çalışıyor, hem hukuk okuyor

Saim Karakale

Rolü:

Onur

Zeynep Yasa

Rolü:

Yıldız Varlı

Karakter Açıklaması:

Ailenin tek kızı. Aynı zamanda babasının kızı Yıldız

Zeynep Aytek Metin

Rolü:

Nazire Tekin

Karakter Açıklaması:

Ailenin sevecen ve fedakar emektarı. Berat’ın annesi

Ceren Yalazoğlu Karakoç

Rolü:

Kader Kayacan

Karakter Açıklaması:

Bahar’n hırslı ve gözü yükseklerdeki kız kardeşi. Para, servet, itibar, güç

Deniz Evin

Rolü:

Umut Kayacan

İlkay Kayku Atalay

Rolü:

Sevgi Kayacan

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