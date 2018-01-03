Beni Bırakma 1. bölümüyle ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlnaıyor. Başrollerini Esengül Aypek, Emrah Akduman, Sude Doğar, Özlem Önemli, Berkay Veli ve Çağla Çukurova'nın paylaştığı Beni Bırakma dizisi 1. bölümü ile ekranlarda olacak. Peki, Beni Bırakma dizisi ilk bölümde neler yaşanacak? Hangi günler yayınlanacak? İşte Beni Bırakma 1. bölüm fragmanı ve dizi hakkında detaylar...

BENİ BIRAKMA DİZİSİ KONUSU

Sayar ailesi, Ankara'nın en köklü ailelerinden biridir. Baba Cengiz, genç yaşından beri çalışarak işlerini geliştirmiş, oğullarını büyütmüştür. Geleneksel bir baba olan Cengiz için aile her şeydir. Aralarında ne yaşanırsa yaşansın, akşam olunca aynı sofraya oturulur. Ailenin büyük oğlu Tarık, tıpkı babası gibi bir delikanlıdır ve işleri şimdiden devralmış durumdadır. Ortaklarının kızı Meltem ile yıllardır birlikte çalışırlar ve herkes onların evlenmelerini beklemektedir. Tarık'ın hayatı ise Hukuk öğrencisi Sıla'yı tanımasıyla kökünden sarsılır.

Önceleri bu kimsesiz kıza yardım etmeye çalışan Tarık, sonraları ona aşık olur. Bu aşk için Tarık ilk defa babasına isyan eder. Ailenin küçük ve uçarı oğlu Emre ise tıp doktorudur. Onun hayatı da Zeynep'e aşık olması ile yepyeni bir yola girer. Bu aşk ile pandoranın kutusu açılır. Anne Arzu'nun yıllardır sakladığı sırlar, Zeynep yüzünden açığa çıkmak üzeredir. Arzu şiddetle bu aşka karşı çıkar, Emre ise annesine karşı çıkarken aileyi sürüklediği kaosun farkında bile değildir. Cengiz öğrendiği gerçeklerle sarsılır. Günün sonunda herkes gene aynı masaya oturabilecek midir?

Karakterlerimizin hepsi, aşkla, doğrulukla ve gururlarıyla sınanacaklar. Bu sınavdan ise ancak dürüst olanlar alnının akıyla çıkabilecek: Hem kendine, hem hayata karşı dürüst olanlar.

BENİ BIRAKMA 1. BÖLÜM FRAGMANI

Beni Bırakma dizisi 1. yeni bölümü ile 8 Ocak Pazartesi saat 15:00'de ATV de!

BENİ BIRAKMA DİZİSİ OYUNCULARI

Esengül Aypek

Emrah Akduman

Sude Doğar

Özlem Önemli

Berkay Veli

Çağla Çukurova

Beni Bırakma

Beni Bırakma 1. bölüm

Beni Bırakma ilk bölüm

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Beni Bırakma oyuncuları

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