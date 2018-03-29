Kaç gündür gündemden düşmeyen Getcontact uygulamasını ele aldık. Nedir bu Getcontact? Neden rehberleri kopyalayıp başka kişilere servis ediyor? İşte tüm yönüyle Getcontact...
GetContact nedir?
Kullanıcılara başkalarının telefon rehberlerinde hangi isimle kaydedildiğini gösteren telefon uygulamasıdır.
GetContact uygulamasında dikkat edilecek yönler
Kullanıcıların uygulamaları yüklemeden önce karşılarına çıkan sözleşmelere dikkat etmesi gerekir. 'Next' diyerek atladığımız 'Gizlilik Sözleşmesi'nde yazan maddelere iyi bakmak gerekiyor. Bunların açık ve anlaşılabilir olması lazım. Açtığınız zaman sayfalarca küçük puntolarla yazılmış şeyler, özellikle mobil uygulamada okumaya çalışıyorsanız biraz daha zorlaşıyor ama buralara dikkat etmek gerekiyor. Bu bilgiler ne alıp, ne paylaşılacağı ile ilgili maddeleri oraya yazıyorlar ama biz okumadığımız için, dikkat etmediğimiz orada bir noktada kaçıyoruz.
Kim beni rehberine eklemiş, numaramı kim kaydetmiş?
'GetContact' gibi uygulamaların gerçek kişilere ait telefon numaralarını topluyor. Her ne kadar Türkiye'de bununla ilgili bir yasa olsa da size reklam mesajlar gelmeye başlıyor. Kişisel bilginiz arkadaşınızın yüklediği bir uygulama sayesinde istemediğiniz birilerinin eline düşüyor.
Bilgilerin hem telefon numarası hem de isim olarak eşleştirilmiş bir halde karşı tarafın eline geçiyor. Örneğin siz bir kişiyle tanıştığınızda dışarıda herhangi bir sosyal ortam olabilir, profesyonel iş hayatı olabilir. O kişinin ismini kaydederken bir not ve nerede karşılaştığınızla ilgili bir bilgi de düşüyorsunuz. Bir kişinin aynı anda 10-15 kişinin rehberinde olması demek, 10-15 tane farklı bilgiyi aslında bu kişiyle ilgili toplamış oluyor demek. Çalıştığı firmanın ismi, o telefon numarasına ait. Sosyal bir ortamda tanıştıysanız onunla ilgili bir şey yazdıysanız kimlik bilgisinin kim olduğu gibi. O telefon numarasıyla ilgili nerede çalışıyor, neler yapıyor, bir etkinlikte tanıştıysanız o etkinlikle bağlantısı nedir gibi bilgileri gibi bunların hepsinin kişisel gizliliğe uymayacak şekilde firmalar servis etmiş oluyor. Kendi bilgilerinizin yanında sizin rehberinizde kayıtlı olan kişilerin bilgilerini de istenmeyen üçüncü kişilerle paylaşmış oluyorsunuz.
GetContact nasıl silinir?
Öncelikle kullanıcının uygulamaya girip Settings (Ayarlar) bölümünden Getcontact hakkında (About Getcontact) bölümüne girip, devamında Account Settings (Hesap ayarları) bölümünden Remove account (Hesabı sil) seçeneğini seçmesi gerekiyor.
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