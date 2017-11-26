Benim entel berberim

25 yıllık berberim Şükrü Dudu’yu bu gazetenin eski okurları tanır.

Berberim olarak değil, yıllar önce ve yıllar boyu gazetemizin Pazar ekinde yaptığı “Berber Muhabbeti” röportajlarıyla.

Şükrü bir süre önce Mümin Sekman’ın da desteğiyle, hem bu röportajların bazılarını hem de kendi hayat hikâyesini kitap haline getirmeye karar verdi. O kadar hevesli ve bir o kadar da bu işi ciddiye alıyordu ki Şükrü, kitabın kapağını bile Bülent Erkmen hazırladı.

Ve ortaya okunmaya değer çok hoş bir kitap çıktı.

Bir kopyasını imzalayarak verdiği kitabı bir solukta okudum. Özellikle Sivas’ın bir köyünden çıkıp tek başına İstanbul’a gelişi, buradaki yaşam mücadelesi, sonra ana babasını İstanbul’a gelmeye ikna edişi ve işine verdiği önemin yanı sıra kendini entelektüel olarak geliştirme çabası, okunup ders alınacak bir kitap haline getirmiş Şükrü’nün “Hayata Makas Atmak” adlı kitabını.

Hayata pozitif bakarak, çalışarak, iyi niyetli ve iyi kalpli kalarak çok mesafe alınabileceğini gösteren örnek bir hayat öyküsü.

Hatta içinden çok iyi bir TV dizisi bile çıkabilecek kadar da dramatik.

Kitabı okuduktan sonra aynaya baktım ve Şükrü’yü arayıp "Yazarlığın berberliğinden daha iyi" dedim.

Fatih Altaylı

Şükrü Dudu