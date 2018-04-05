Kadıköy Belediyesi ve Kadıköy Tiyatrolar Platformu işbirliğiyle gerçekleşen “Benim Komşum Tiyatro” projesinin ikinci dönemi 16 Nisan’da başlıyor. Gazete Habertürk'teki habere göre; ilki geçen sene düzenlenen projede Kadıköylülere tiyatronun mutfağı tanıtılacak. Projede tiyatronun nasıl doğduğu; dünü, bugünü, yarını; dekorun, kostümün, ışığın, müziğin işlevi; bir oyuncunun hazırlığı gibi tiyatroya ilişkin bütün konularda katılımcılara bilgi verilecek ve ayrıca tiyatronun farklı alanlarından sanatçılar seminerler düzenleyecek.

Kadıköy’ün 15 mahallesini kapsayan 12 tiyatro grubunun ortaklaşa çalışmasında komşular iyi birer izleyici olmanın inceliklerini ve tiyatronun mutfağını öğrenmişti. Ücretsiz “Benim Komşum Tiyatro”ya katılmak için Kadıköy’de ikamet ediyor olmak, 17-35 yaş arasında ve projeye daha önce katılmamış olmak yeterli.