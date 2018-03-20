Kariyerini İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'da sürdüren Rafael Benitez, Telegraph gazetesinin sorularını yanıtladı. Bir yıl sonra olan sözleşmesinin bitecek olmasının hatırlatıldığı röportajda, İspanyol menajerin Newcastle United taraftarıyla bütünleşmesinden dolayı mutlu olduğu ve kulübü Avrupa'ya taşıyabilirse bundan memnun olacağı kaydedildi.

Bu sezon Premier Lig'de geride kalan 30 maçta 8 galibiyet 8 beraberlikle 32 puan toplayan ve 13. sırada yer alan Newcastle United'da bulunduğu durumdan memnun olup olmadığı sorulan Benitez, Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile 8-0 yendikleri maça değinerek yanıt verdi.

Benitez, 2007 yılındaki Liverpool-Beşiktaş maçını hatırlattı ve "Ben kazanırken yaptığım işten zevk alırım. İşimi iyi yapıp, sonunda doğrusuna gittiğimi gördüğümde gururlanıyorum. Buradaki zamanımın tamamında acı çekerken zevk almak kolay değil çünkü kazanman gerekse de bazen kaybediyorsun. Bu sezondan zevk aldım mı? Hayır fakat belki bu 'zevk alma' kelimesi İngiltere'de farklıdır. Yaptığım işten memnunum, seviyorum ama Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile Beşiktaş'a 8 gol attığımda zevk aldım." dedi.

"BEN KAZANMAYA ALIŞKINIM"

Kupalar kazanmaya alışık olduğunu kaydeden İspanyol çalıştırıcı, "Benim takımlarım genelde rekabetçi olur, kazanma şansına sahip olur. Kazanma deyince sadece maçlardan bahsetmiyorum, kupalardan bahsediyorum. Birileri sorumluluk almalı. Futboldaki problem şu ki, bazen başkalarının hataları nedeniyle sorumluluk alırsın. Eğer bir şeyler yanlışsa değiştirmek zorundasın ama belki de doğru kararları vermek için elinde doğru araçlar yoktur." ifadelerini kullandı.