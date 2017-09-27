Benjamin Mendy, 9 ay sahalardan uzak kalabilir

Manchester City, Benjamin Mendy'den uzun süre yararlanamayabilir.

The Times'in haberine göre sol çapraz bağlarının koptuğundan şüphelenilen Benjamin Mendy, sahalardan 9 ay uzak kalabilir. Manchester City'nin Crystal Palace ile yaptığı maçın 29. dakikasında sakatlanarak yerini Danilo'ya bırakan Fransız sol bekin sol çapraz bağlarında bir sıkıntı olduğu ve kesin yargıya yapılacak doktor kontrollerinden sonra varılacağı belirtildi.

''SEN DOKTOR MUSUN?''

Konuyla ilgili haberi yapan The Times muhabiri Duncan Castles'a sosyal medya aracılığıyla cevap veren Mendy, ''Bilgilerinde 'Gazeteci' yazıyor ama nasıl doktor gibi konuşabiliyorsun? Hiç kimse bana çapraz bağlarımla ilgili bir test yapmadı.'' dedi.

Benjamin Mendy

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