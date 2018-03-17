Bennu Gerede, önceki akşam sevgilisi Ömer Seval’le Asmalımescit'te bir mekanda eğlendi. Cadde'nin haberine göre, fotoğrafının çekildiğini gören Gerede, muhabirlere “Güzel çekin, bana da atın, söz sergimde kullanacağım” dedi.

Gazetecilerin “Sizi sevgilinizle çektik” sözleri üzerine Gerede, “Hey sana diyorum senin adın neydi?” sözleriyle erkek arkadaşına seslendi. Seval ise, “Bennu’cum biraz ayıp olmuyor mu?” diyerek Gerede’yi uyardı.