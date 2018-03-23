Dünyaya doğru saatte 101 bin kilometre hızla ilerleyen ‘Bennu’ isimli astreoit, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi’ni ( NASA) harekete geçirdi. 492 metre çapında olan Bennu’yu “riskli” kategorisinde değerlendiren NASA’nın olası bir felaketin önüne geçmek için iki planı var. ABD basınında yer alan haberlere göre, NASA’nın ilk planı Bennu’nun rotasını değiştirmek.

Gazete Habertürk'ün haberine göre 8.8 ton ağırlığında olan Hammer (Çekiç) isimli uzay aracı asteroide çarptırılarak yönünün değiştirilebileceği belirtiliyor. NASA’nın ikinci planı ise nükleer silah kullanmak.

Bu seçenekte uzay aracına nükleer silah yerleştirilecek ve Bennu Dünya’dan çok uzak bir mesafedeyken vurularak parçalanacak. Projede görev yapan fizikçi Kirsten Howley, yaptığı açıklamada Bennu’nun 2135 yılında gezegenimize çarpma olasılığının şu an için düşük olduğunu belirtti ama NASA’nın buna rağmen şimdiden çalışmalar yürüttüğünün altını çizdi.

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