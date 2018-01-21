Makaron’un haberine göre, tatile çıktıklarını söyleyen Soral, “Evlilik hazırlıkları daha yoğunlaşmadı. Yavaş yavaş ilerliyor. Hepimiz çok mutluyuz, ailem de bizim adımıza çok sevinçli ve Hakan’ı çok seviyorlar” diye konuştu.





bensu soral

Hakan Baş