Bensu Soral ve nişanlısı Hakan Baş önceki akşam Etiler’de arkadaşlarıyla buluştu. Evlilik hazırlıkları yapan çift, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı.

HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, güzel oyuncu, 20 milyon TL’lik yalı baktıkları haberleri hatırlatılınca, “Öyle bir şey yok. Ev bakıyoruz ama denildiği gibi yalı değil. Bizim için apartmanda daire bile olur” dedi.