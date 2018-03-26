HT Magazin'de yer alan habere göre, geçtiğimiz hafta nişanlandığı Hakan Baş’ın düzenlediği sürpriz partiye, kardeşleri Bedirhan ve Hande Soral, eniştesi İsmail Demirci ve Galatasaray’ın eski futbolcusu Semih Kaya ve eşi Yasemen katıldı.



Çıkışta muhabirlerle sohbet eden güzel oyuncu, “Aslında pek doğum günü partisi gibi olmadı, sevdiğimiz insanlar ile güzel bir yemek yiyelim dedik ve gerçekten güzel bir geceydi” dedi.

Bu Konu İle İlgili Haberler