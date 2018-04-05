Fenerbahçe Kulübü eski başkanlarından Ali Şen'in eşi Benta Şen hayatını kaybetti. Beşiktaş Fulya'da bulunan özel hastanede bir süredir tedavi gören Benta Şen'in akşam saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayı öğrenen Şen ailesinin yakınları hastaneye akın etti. Benta Şen kimdir? Benta Şen nereliydi? İşte ayrıntılar...

BENTA ŞEN KİMDİR?

Benta Şen 1944 yılında Danimarka'da doğdu. Ali Şen ile Bente Şen 1963 yılında dünya evine girdi ve 4 çocuk sahibi oldu. Benta Şen Kopenhag'a bağlı Rödovre semtinde yaşayan varlıklı bir mobilyacının kızıydı.

FENERBAHÇE'DEN VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi internet sitesinden Ali Şen'in eşi Benta Şen'in vefatına ilişkin bir açıklama yayımlandı. Yayımlanan açıklamada aşağıdaki ifadelere yer verildi;

"Kulübümüzün eski Başkanlarından, Yüksek Divan Kurulu Üyemiz Sayın Ali Şen'in değerli eşi, Genel Kurul Üyemiz Sayın Metin Şen'in ve Adnan Şen'in kıymetli anneleri Sayın Benta Şen'in bu akşam saatlerinde vefat ettiği haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhume Sayın Benta Şen’in cenazesi, 05/04/2018 Perşembe günü Levent Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecektir.

Merhume Sayın Benta Şen'e Allah’tan rahmet, başta Sayın Ali Şen, Sayın Metin Şen, Sayın Adnan Şen ve Şen Ailesi olmak üzere merhumenin tüm yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER