Benzin devrini bitiriyor

Elektrikli otomobillerle ilgili otomotiv şirketlerinin yatırım planları birbirini takip ederken, BMW'nin de yeni bir plan geliştirdiği belirtildi.

Alman sektör yayını automobilwoche.de haber sitesinin haberine göre BMW, Mini'yi sadece elektrikli araç markası haline getirmeyi planlıyor.

BMW Mini markasını 2001 yılında devralmış, o zamandan bu yana retro tasarımlara paralel bir çizgiyle modellerde güncellemelere gitmişti. BMW'nin kendi amblemini taşıyan elektrikli araçları da bulunuyor. BMW i3 modeli ile yüzde 100 elektrikli araba pazarında önemli bir hamle yapmıştı.

Business HT