Benzin ve motorin zamlarından akaryakıt bayileri de şikayetçi

Okumuş, yaptığı yazılı açıklamada, benzin ve motorindeki fiyat artışlarının farklı nedenleri olduğunu belirtti.
Akaryakıt fiyatlarının uluslararası piyasalardaki arz talep dengesi, ham petrol ve işlenmiş ürün fiyatlarındaki değişimler ile dolar kurundaki artışa bağlı olarak değiştiğini ifade eden Okumuş, "Ülkemizde tüketilen akaryakıt ürünlerinin yaklaşık yüzde 90'ı ithal edilen ham petrolden üretilmekte veya nihai ürün olarak ithal edilmektedir. Sadece ham petrol fiyatına bakıp bir değerlendirme yapmak yanıltıcı olabilir. Ham petrol fiyatı artarken, benzin fiyatı düşebilir ya da ham petrol fiyatı düşerken, benzin fiyatı artabilir. Fiyat oluşumunda dağıtıcı ve bayi kar marjı, fiyat artışlarında en az etkili olan iki unsurdur. Zira dağıtıcı ve bayi payı cüzi ve maktu rakamlardan oluşmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.
BAYİLER DE ZARAR EDİYOR
Okumuş, fiyat artışlarının akaryakıt bayilerinin zarar etmesine sebep olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Basit bir örnekle anlatmak gerekirse benzinin litre fiyatı 3 lirayken, 20 bin litrelik tanker 60 bin liraya dolmaktadır. Benzinin litre fiyatı 5 liraya yükseldiğinde aynı tanker 100 bin liraya dolmaktadır. Bu durumda bayiler 40 bin lira ek sermaye bulmak durumundadır.
Öte yandan, zannedilenin aksine akaryakıt bayileri fiyat 3 lirayken de 5 lirayken de fiyat metodolojisi gereği aynı kazancı elde etmektedir. Çünkü akaryakıt bayilerinin kar marjı oransal değil, maktudur. Dolayısıyla fiyat artışları akaryakıt bayilerinin finansman ve ödeme dengelerini alt üst etmektedir. Bir kez daha vurgulamak isterim ki akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde mevzuat uyarınca bayilerin en ufak bir yetkisi ve dolayısıyla etkisi söz konusu değildir. Sektörün sesi PÜİS olarak bizler, akaryakıt bayilerimizin hem ülke ekonomisine hem de işverenlerin zararına olan fiyat artışlarında artık olumsuz anılmasını istemiyoruz."
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