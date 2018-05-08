Benzine ve dizele bu hafta zam gelecek mi?

Zam beklentileri ile ilgili Business HT'ye konuşan Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası Başkanı İmran Okumuş petrol ve dolar kurundaki hareket dolayısıyla piyasadaki hareketleri izleme kararı aldıklarını, dolayısıyla bu hafta akaryakıt fiyatlarına zam olmayacağını söyledi.

Artan petrol fiyatları ve dolar/TL kurunda yaşanan yukarı yönlü hareketlenme sonrasında akaryakıta zam bekleniyordu.

İstanbul'da ortalama benzin fiyatları litre başına 6,10 TL civarında seyrediyor.

Geçtiğimiz Cuma günü beklenen tüp ve otogaz zammının da ertelendiği belirtilmişti.

Fiyatların yükselmesi ve dolar kurunun tarihi rekor seviyeyi görmesinin ardından sektör temsilcileri LPG'de Cuma günü litre başına 9-10 kuruşa varan zam açıklanmasını bekliyordu. Fakat Cuma günü LPG'de zam açıklaması gelmemişti.

PETROLDE YUKARI YÖNLÜ İVME

ABD hafif ham petrol vadeli fiyatı Kasım 2014'ten bu yana ilk kez 70 doları aşarak, Şubat ayında gördüğü bu yılın dip seviyesinin yüzde 18'den fazla üzerine çıktı.

Petrol fiyatlarındaki bu kazanımlar, Trump Twitter'da yaptığı açıklamada nükleer anlaşmayla ilgili kararını bugün TSİ 21:00'da açıklayacağını belirtmesinin ardından işlemcilerin kar realizasyonu yapmasıyla sınırlandı.

Brent ham petrol vadeli fiyatı dün varil başına 76,34 dolara yükseldikten sonra yüzde 0,8 düşüşle varil başına 75,54 dolarda bulunuyor.

(Business HT)