Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan açıklamaya göre bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzin grubunda 7-9 kuruş artış bekleniyor.

Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat artışı beklenmiyor.

Benzin fiyatları geçtiğimiz hafta arka arkaya gelen zamların ardından dolardaki düşüşle birlikte 14 kuruş indirilmişti.

Ancak bu indirim uzun sürmedi. Benzin fiyatları gece yarısından itibaren 7-9 kuruş arasında zamlanacak.

Zamlı fiyatların ardından İstanbul'da benzinin litre fiyatı ortalama 5.57 TL'ye yükselecek.

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