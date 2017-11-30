Berat Albayrak: Akıllı kömür dönemini bugün itibarıyla başlatıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 2. Yerli Kömür Çalıştayı'na katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Albayrak, akıllı kömür uygulamasını başlattıklarını belirtti.



Bakan Albayrak, şöyle konuştu:



"Tüm kömür madenciliğinde 'akıllı kömür' dönemini bugün itibarıyla başlatıyoruz. Akıllı kömür stratejimizi insan odaklı, bilim odaklı ve şeffaf ve açık yönetim olmak üzere üç sac ayağı üzerine kurduk."

MİGEM ONAYI ARANACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, ayrıca şöyle konuştu:

"Her ay valiliklere, illerindeki ruhsatsız üretim yapan veya faaliyeti durdurulan sahalar ile ilgili hatırlatma ve gereğinin yapılması için yazı yazacağız. İşte, 'eksikleri gideriyoruz' adı altında tamamen kömür çıkarmaya yönelik bu art niyetli yaklaşım ihtimaline son veriyoruz. MİGEM’in onay vermediği hiçbir kömür, bu sahalardan çıkamayacak."

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