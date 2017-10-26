Berat Albayrak ‘ayakta yolculuk eden’ işçileri ağırladı

Zonguldak’ta bindikleri otobüste “koltuklar kirlenmesin” diye ayakta seyahat etmeleri nedeniyle gündeme gelen maden işçileri Gökhan Onur, Musa Uğur, Sabahattin Akkoç, Ali Aktaş, Turgay İnam ve Koray Karabacak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak tarafından ağırlandı. Gazete Habertürk'ün haberine göre Albayrak, makam odasında kabul ettiği madencilerin, gündeme gelmelerine neden olan davranışlarının kendilerini de çok etkilediğini belirterek teşekkür etti.

İşçilere madencilik sektöründe başlatılacak yeni döneme ilişkin bilgi veren ve madencilerin talep ve görüşlerini alan Albayrak, “İnşallah yeni dönemde daha fazla istihdamla daha fazla üretim olacak. Tabii ki bunlar daha güvenli, daha kaliteli ve daha profesyonelce yapılacak. Bu anlamda yeni bir süreç başlatıyoruz” dedi.