Bakan Albayrak, AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanlığı'nın verdiği iftarda, iş adamları, kanaat önderleri ve muhtarlarla bir araya geldi.

Türkiye'nin son yıllarda dört bir taraftan gelen tüm tehditleri ve badireleri milletin feraseti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hep birlikte atlattığını ifade eden Albayrak, özellikle birileri nifak sokmaya çalıştıkça ülkenin birbirine daha da sarıldığını, bağlandığını ve kenetlenmeye devam ettiğini söyledi.

Seçim dönemlerinde siyasetin ötesinde farklı kesim ve alanlardan farklı müdahalelere şahit olunduğunu aktaran Albayrak, "Yine o müdahaleleri yapan birileri iş başında. Her yolu denediler, deniyorlar. Son dönemde ekonomi ve kur üzerinden bir operasyon yapmaya çalışıyorlar. Eskiden sokak olayları, farklı dönemlerde terör eylemleri... Ama elhamdülillah bugüne kadar hiçbirisinin tutmadığı gibi, her birinden daha da güçlenerek tecrübe kazanan bir Türkiye var. Cenab-ı Allah'ın izni ve milletimizin desteğiyle aşamayacağımız, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir engel yok. Yeter ki ülke olarak bir olalım, kardeşliğimizi daim kılalım." diye konuştu.

Albayrak, bölgedeki ülkelere yaşatılan ve şu an bütün coğrafyaya bulaştırılmaya çalışılan tüm tehditleri yine bertaraf edeceklerini vurgulayarak, Türkiye'nin bölgedeki huzurun ve güvenliğin teminatı olduğunu dile getirdi.

Bölgenin ve coğrafyanın kan ve gözyaşıyla yoğrulduğu bir ortamda Türkiye'nin bu güçlü duruşu ve birlikteliğinin zarar almadan ve daha da güçlenerek yürüdüğünü anlatan Albayrak, şunları kaydetti:

"İşte o yüzden birileri, Türkiye belki de bölgede kalan tek ülke olduğu için bu kardeşliği hedef alarak bir operasyon yapıyor. Belki de bu operasyonun kalan son hamlesi 24 Haziran olduğu için midir ki, hep düşünüyorum, bununla ilgili bir süreçle karşı karşıya bırakılmaya çalışılıyoruz. Ama Allah'ın izniyle ben şuna inanıyorum, akıldan, vicdandan, ferasetten, güvenden, istikrardan ve güçlü Türkiye’den yana olan bir irade ile 24 Haziran son dönemde artan ve yoğunlaşan tüm bu çabalara en güçlü cevap olacaktır."

"24 HAZİRAN KURULAN TUZAKLARIN HESABININ GÖRÜLECEĞİ BİR TARİH"



Böylesi kritik bir zamanda seçimlerden farklı bir sonuç çıkacağına dair sevinenler ve ellerini ovuşturanlar olduğunu belirten Albayrak, şöyle devam etti:

"Geçen hafta Adalet Bakanımız dedi ki 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ subaylarının uçak operasyonlarının yönettiği Akıncı Üssü davasında son karar verilmeden önce savunmaları alınıp hüküm verilecekken, FETÖ'cülerin tamamı mahkemeye 'Biz savunma vermek istemiyoruz, 25 Haziran'dan sonra vermek istiyoruz.' demiş. Burası çok önemli. Sen 25 Haziran'dan ne medet umuyorsun? Sonra dönüp siyasi partilerin seçim beyannamelerine baktım ve çok şaşırdığım bir durumla karşılaştım. Bazı partiler bir kelime dahi FETÖ'den bahsetmemiş. Yani 'Ben kazanırsam FETÖ ile korkmadan dimdik mücadele edeceğim' diye bir cümle yok. FETÖ'den kim medet umdu, umuyor? Bugün artık ipinin artık kimin elinde olduğu bu kadar açık seçik bir terör örgütü ile kim ilişkili bir şekilde süreci yönetiyor? Bizim gözümüz gibi koruduğumuz bu birlikteliğin bozulmasına kimler sevinecek? Hangi terör örgütleri? Bu örgütlere kimler silah ve para veriyor? Kim bu ülkenin birliğine operasyon çekiyor? Devlet olarak da millet olarak da bunun farkındayız. 24 Haziran bu anlamda da bu kurulan tuzakların hesabının görüleceği ve görülmesi gereken bir tarih."

Albayrak, Türkiye karşıtı operasyonların sonuna gelindiğini aktararak, "Bu ülkenin birliğine halel getirmeyeceğiz. Getirenlerin de canını okuyacağız. Bu tür operasyonları yapanlar Türkiye Cumhuriyeti devletinin sınırına betona çarpmış gibi çarptılar ve yığıldılar. Yakında göreceksiniz, o dayanılan yerler de dümdüz olacak." dedi.

Dünyanın kaosa, kan ve göz yaşına sürüklendiği bugünlerde huzur, güven, iş, refah, büyüme ve refah istediklerini anlatan Albayrak, bunu demokrasi dışına çıkarak farklı yapılarla bozmaya çalışanların döneminin 24 Haziran'da biteceğini söyledi.

"BUNDAN SONRA HESAP, TERÖR ÖRGÜTLERİNİN ARAKASINDAKİ İRADEYLE"

Türk milletinin 15 Temmuz'da bu coğrafyanın tarihinde olmayan bir duruş sergilediğine işaret eden Albayrak, bunları atlattıktan sonra Türkiye'nin neleri yapabileceğinin tüm dünyada görüldüğünü dile getirdi.

Albayrak, "15 Temmuz'dan sonra terör örgütlerinin icabına baktık, bakıyoruz. Bundan sonra hesap, onların arkasındaki iradeyle. İşte bu, Türkiye'nin gömleğini yırttığı bir dönemdir. Bu ülkenin birliğini, beraberliğini bozmak isteyenler de yeni bir döneme girildiğinin farkında. İçeridekilerin vay haline. Sırtlarını dayayacakları yer kalmadı." diye konuştu.

Güçlü ve büyük Türkiye idealine her geçen gün emin adımlarla ilerlendiğini vurgulayan Albayrak, 24 Haziran'dan sonra artık Türkiye'ye kesintisiz güçlü ve istikrarlı bir sistem geleceğini ifade etti.

"Bu ülke güçlü ve büyük olacaksa herhalde bir bisiklet, bir sandalye ile değil. Ülkenin şanına yakışır bir liderliği, sistemi, duruşu olmalı." diyen Albayrak, "Benim tarihim diyor ki bana giydirilmeye çalışılan bu kedi gömleğini yırtmam lazım. Bu kedinin altında bir aslan yatıyor. Biz ağzımızı açtığımızda kükrüyoruz. Benim sesim ile üzerime verdikleri kıyafet uymuyor. Bu gömleği yırttığımız bugünlerde buna yakışır bir duruş sergilememiz lazım." ifadelerini kullandı.

"KİMSE ÜLKEYİ KAZANIMLARDAN, DEMOKRATİK HAKLARDAN GERİ DÖNDÜREMEZ"

Bakan Albayrak, Türkiye'nin ihracatta yine rekor kırdığını ve bu yıl sonunda ihracatta 170 milyar doların da üzerine çıkılacağını bildirdi.

Bu yıl tüm zamanların turist rekorunun da kırılacağına işaret eden Albayrak, yerli ve yabancı yatırımcıların da Türkiye'de yatırım kolladığı bir dönemde olunduğunu söyledi.

Türkiye'nin 15 yıl öncesine göre 4 kat büyüdüğüne dikkati çeken Albayrak, gelecek dönemde ekonomiyi katlayarak daha da büyütmenin gayreti içinde olacaklarını kaydetti.

Albayrak, Türkiye'nin daha büyük hedeflerle 2023 yılında çok daha güçlü olacağını vurgulayarak, "Eski Türkiye nasıldı, yeni Türkiye nasıl? Bunu görmemiz lazım. Bu süreçten sonra artık kimse meşruiyeti vesayetlere arayamayacak. O dönemler bitti. Milletin iradesi doğrudan sandığa yansıyacak." dedi.

24 Haziran seçimlerinde güvenlik gerekçesiyle bazı noktalarda sandıkların taşınması konusuna da değinen Albayrak, "Çukurca'da vatandaşlarla kucaklaştık. Diyorlar ki sabah 9'da sandıklar açılıyordu, 9.10'da sandık kapanıyordu. Hangi arada mühürleri bastınız, oylar doldu? Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Biz bu mirası yaşatacağız." diye konuştu.

Bakan Albayrak, 24 Haziran'ın tarihi bir süreç olduğunu belirterek, "İstikrardan, büyük ve güçlü Türkiye'den yana, belirsizliklerin tarihe gömüldüğü yeni bir dönemin başlangıcı. Hiçbir vatandaşımız sahip olduğu haklardan geri dönüşü kabul etmez. Kimse ülkeyi tüm bu kazanımlardan, demokratik haklardan, sahip olunan imkanlardan geri döndüremez. Artık daha büyük hedeflere koşan, daha güçlü bir Türkiye'nin hayalini kuran bir sistemi arzulayacak bir ülke var. İnşallah bu inanç ve bu şuurla, büyük ve güçlü ülke hayaliyle, Türkiye sadece kendi sınırları içinde değil, bölgeye ve dünyaya da büyük bir umut ve güç olmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Programa, Sancaktepe Kaymakamı Adnan Çakıroğlu ve Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem de katıldı.