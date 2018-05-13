Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) 53. İstişare Toplantısı’na katılan Albayrak “Yeni pazarları genişletmemiz lazım. Dünyanın yarısını yok sayamayız, saymamalıyız. Çin pazarının turizme etkisi, yılda 130-140 milyon turist. Yüzde 1’i gelse 1.5 milyon turist” diye konuştu.



Gazete Habertürk'ün haberine göre, Ticaret dengesinin değiştiğini anlatan Albayrak, “Deniz yolundan, Kuşak Yol Projesi ile artık ekosistem, Pekin’den Londra’ya kadar dünya nüfusunun 3’te 2’si, dünya ekonomisinin yüzde 60’ı bu network’e giriyor. Bu üçlü ana kuşağın içindeki orta kuşak, Anadolu’dan geçiyor. Türkiye olarak biz, bu yeni ekosistemin içerisinde küresel rekabette en avantajlı ülkeyiz” dedi.



Ülke olarak bu değişime hazır olunması gerektiğinin altını çizen Albayrak, enerjide çok ciddi mesafeler kat edildiğini aktardı.

Bu Konu İle İlgili Haberler