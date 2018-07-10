Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'te yemin etmesi ve ardından Beştepe'de kabineyi açıklamasıyla birlikte resmen başladı. Yeni sistemde bazı bakanlıklar aynı kalırken, bazı bakanlıklar birleştirildi ya da isimleri değiştiridli. İsmi değiştirilen bakanlıklardan biri de Maliye Bakanlığı oldu. Maliye Bakanlığı yeni sistemde Maliye ve Hazine Bakanlığı oldu. Maliye ve Hazine Bakanlığı'nın ilk bakanı da Berat Albayrak oldu. İşte Berat Albayrak kimdir? Berat Albayrak kaç yaşındadır? İşte detaylar...

BERAT ALBAYRAK KİMDİR?

Berat Albayrak, 21 Şubat 1978'de İstanbul'da dünyaya geldi. Babasının adı Sadık'tır ve aslen Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinin Yenice köyündendir. İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nde tamamlayan Albayrak, New York'ta Pace Üniversitesi'nde finans üzerine MBA (Master of Business Administration; İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı) yapmıştır.

Berat Albayrak, yurtiçi ve yurt dışı olmak üzere 1996 yılından beri yürüttüğü özel sektör kariyerini 2013 yılı sonu itibariyle genel müdür olarak bitirdi.

7 Haziran 2015 seçimlerinde AK Parti'den milletvekili olarak meclise girdi. 24 Kasım'da 64. Hükümet'in Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bakan olarak tayin edildi. Binali Yıldırım tarafından kurulan 65. Türkiye Hükûmeti'nde bu görevine devam etti. Yeni hükümette ise Maliye ve Hazine Bakanı olarak kabinede yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı olan Berat Albayrak, 3 çocuk babasıdır.