Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Berlin Enerji Dönüşümü Konferansı çerçevesinde gittiği Almanya’da, Frankfurter Allgemeine Zeitung Gazetesi’ne röportaj verdi.
Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in aktardığına göre, “Karşılıklı yapıcı bir ilişki kurabiliriz” başlığı ile yayımlanan röportaj, Almanya’da geniş yankı buldu.
Albayrak, “Alman şirketlerinin son dönemde enerji sektörüne gösterdiği yoğun ilgi, Alman şirketlerinin Türk ekonomisine ve enerji piyasasına duyduğu güveni de en belirgin biçimde gösteriyor. Bu güvenin siyasi ilişkilere de hâkim olması gerekiyor” dedi. Enerji Bakanı Albayrak’ın mesajları şöyle:
"YAPICI ADIMLAR BEKLİYORUZ"
Son dönemde ilişkilerimizin olması gerekenden çok gerilerde olduğunu vurgulamak lazım. Geçmişe göre bu kötü durumu düzeltmek için iki ülke arasında güçlü diyalog mekanizmalarının olması gerekiyor. Türkiye’nin tavrı gibi, yapıcı adımlar bekliyoruz.
"AVRUPA’NIN GÜVENLİĞİ TÜRKİYE’DEN BAŞLAR"
Alman muhataplarımızdan en önemli beklentimiz Türkiye’nin bugün yürüttüğü terörle mücadeleye vereceği destektir. Çünkü Almanya’nın güvenliği Türkiye’den başlar. Aynı şekilde, Türkiye’nin de güvenliğinin Almanya’dan başlamasını istiyoruz. Sahada yürüttüğümüz operasyonlar Türkiye’nin güvenliği kadar başta Almanya olmak üzere bütün Avrupa’nın da güvenliği için.
"ALMAN ŞİRKETLER İLGİ GÖSTERİYOR"
Özellikle enerji alanında Alman şirketlerinin son dönemde enerji sektörüne gösterdiği yoğun ilgi, Alman şirketlerinin Türk ekonomisine ve enerji piyasasına duyduğu güveni de en belirgin biçimde gösteriyor. Bu güvenin siyasi ilişkilere de hâkim olması gerekiyor.
"TANAP VE TAP YÜZYILIN PROJESİ"
TANAP ve TAP’ın, Avrupa’nın arz güvenliği için çok önemli bir işlev göreceğine dikkat çeken Bakan Albayrak, “Hem alternatif bir gaz girişi olması sebebiyle hem de bölge ticaretine getireceği rekabet ile TANAP ve TAP Avrupa için son derece önemli. Aslında bir özelliği ile de Türkiye’nin Avrupa’nın arz güvenliği için önemini de ortaya koyuyor. Avrupa yıllarca, Nabucco projesini konuştu, ancak hayata geçiremedi” dedi.
Albayrak, dünyada enerji arz güvenliği için, kaynak ve güzergâh ülkelerdeki istikrarın, güçlü işbirliklerinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyması bakımından TANAP ve TAP’ın yüzyılın projesi olarak değerlendirilebileceğini söyledi.
"YATIRIMCILARIN ENDİŞELERİNİ ORTADAN KALDIRIRIZ"
OHAL’in, darbe teşebbüsünde bulunan FETÖ ile mücadelede devrede olduğuna dikkat çeken Albayrak, “Bu yapının temizlenmesine yönelik atılan bir adım. Halihazırda turistik bölge ve şehir merkezlerinde, hayatın içinde olağanüstü güvenlik tedbirleri yoktur. OHAL’den önce olmayan ve bugün olan ek bir uygulama yoktur. Yatırımcıların, endişeleri olursa görüşmelerimize ve verdiğimiz güvene dayanarak, bu endişeler ortadan kaldırılmaktadır. Türk hükümeti açık ve şeffaftır. Dostlarımızın Türkiye bağlamındaki tüm endişelerini ortadan kaldırmaya hazırız” dedi.
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