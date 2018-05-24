Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı himayelerinde, OPET ve İŞKUR iş birliğiyle Türkiye'de kadın istihdamını artırmaya yönelik "OPET'te Kadın Gücü" projesinin imza töreninde konuştu.
Türkiye'nin özellikle bu yıl "Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar" projesi özelinde kadın istihdamına yönelik önemli bir süreci başlattığının altını çizen Albayrak, "Kadın istihdamı açısından güzel ve önemli bir yıl oldu. OPET tarafından hayata geçirilen bu proje, sürece çok önemli katkı sunacak." değerlendirmesinde bulundu.
Albayrak, dünyada teknoloji ve trendlerin çok hızlı bir dinamik içinde değiştini, ancak esas değişimin zihinlerde olması gerektiğini söyledi.
Dünyada belirli konularda mevcut algıların yıkılması gerektiğine dikkati çeken Albayrak, şöyle devam etti:
"Bu yanlış algılardan en muzdarip olan sektörlerden biri de enerji. Bu sektör, yıllarca erkek egemen bir sektör olarak bilindi. İnsanlar enerji sektöründe, özellikle sahada kadın çalışan gördüklerinde şaşırıyorlar. Aslında üzerinde durmamız ve sorgulamamız gereken bu değil, daha aktif katılımı engelleyen sebeplerin yok edilmesi lazım. Petrol sahalarında arama yapan, yüzlerce metre yüksekliğe tırmanarak elektrik direklerini tamir eden, emek yoğun alanlarda kadın çalışanlar görmemiz mümkün. Enerji sektörü herkese açık bir alan. Sektörü olarak kadınlarımızın çok yönlü iş yapma becerilerine, organizasyon ve planlama yeteneklerine, titizlik ve duyarlılıklarına olan ihtiyacımız en üst düzeyde."
Bakan Albayrak ayrıca, araştırmalara göre kadınların aktif rol aldığı şirketlerde karlılık ve verimliliğin yükseldiğini vurguladı.
"Projeler son sürat devam ediyor"
Albayrak, bazı çevrelerin ekonomide karamsar bir tablo oluşturmaya çalıştığını, ancak Türkiye'nin tarihi projeleri hayata geçirmeye devam ettiğini söyledi.
Türkiye'ni tüm bu yaşananlara rağmen "dünyaya parmak ısırtan projeleri" yerli ve yabancı yatırımcılarla hayata geçirmeye son sürat devam ettiğine işaret eden Albayrak, şunları kaydetti:
"Tuz Gölü Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi için 600 milyon dolarlık kredi dün onaylandı. Üstüne üstlük Asya Yatırım Kalkınma Bankası'ndan da ön onaylı 600 milyon dolarlık dilim kabul gördü. Son onayı haziran ayında alıyoruz. Böyle bir iklimde Türkiye'nin böyle bir krediyi finanse etmiş olması Türkiye'ye, buradaki istikrara ve ülke ekonomisinin geleceğine duyulan güvenin en net göstergelerinden biridir. Birileri ne derse desin bu inanç ve benzeri yatırımlar, 24 Haziran'dan sonra da katlanarak ve güçlenerek büyümeye devam edecek. Türkiye ekonomisi, bu güçlü yürüyüşe 24 Haziran'dan sonra koşarak devam edecek. Türkiye ve enerji sektörü büyürken bu büyümede kadınlarımızın da eli eksik olmasın istiyoruz."
Törende konuşan OPET Yönetim Kurulu Üyesi Filiz Öztürk de istasyonlarındaki bin 541 kadın çalışanın, 2020'ye kadar 3 bin 500 kişi daha artırılarak 5 bini geçeceğini kaydetti.
Proje kapsamında, her OPET istasyonunda en az iki kadın istihdam edilmesi hedefleniyor.
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