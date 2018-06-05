HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre, özel gösterime katılan Berat Efe Parlar, “Filmde ustalarla çalıştığım için çok mutluyum” dedi.

Berat Efe Parlar’ın da katıldığı özel gösterimde, klasik araçlar da sergilendi.