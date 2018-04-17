SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Berat Kandili
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Berat Kandili ne zaman? 2018 Berat Kandili - Diyanet İşleri dini günler ve bayramlar takvimi

İslam aleminde, mübarek aylar arasında yer alan Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece Berat Kandili gecesi olarak kabul edilir. Berat Kandili, her sene çeşitli ibadetler ile idrak ediliyor. Bu sene Berat Kandili hangi güne denk geliyor? Detaylar haberimizde

17.04.2018 - 11:03 | Güncelleme:

Berat kelimesi, Arapça'da temize çıkma anlamına gelir. İslam dinine göre bu gecenin bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle Mübarek Gece; günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle de Berat Gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet Gecesi gibi adlar da verilmiştir. 2018 yılında Berat Gecesi ne zamana denk geliyor? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yer alan Berat Kandili tarihi ve diğer önemli dini günler...

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece Berat Gecesi olarak kabul edilir ve bu geceyi tüm islam alemi dualar ve ibadetlerle ihya eder. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi sitesinde yer alan takvime göre 2018 yılında 30 Nisan Pazartesi gecesine denk geliyor.

2018 DİNİ GÜNLER VE KANDİLLER

​HİCRİ TARİHLER

MİLADİ TARİHLER

GÜN

AY

YIL

GÜN

AY-YIL

HAF.GÜN

DİNİ GÜNLER

1

C.EVVEL

1439

18

OCAK-2018

PERŞEMBE

........

1

C.AHİR

1439

17

ŞUBAT-2018

CUMARTESİ

........

1

RECEB

1439

19

MART-2018

PAZARTESİ

ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

4

RECEB

1439

22

MART-2018

PERŞEMBE

REGAİB KANDİLİ

26

RECEB

1439

13

NİSAN-2018

CUMA

MİRAC KANDİLİ

1

ŞABAN

1439

17

NİSAN-2018

SALI

...........

14

ŞABAN

1439

30

NİSAN-2018

PAZARTESİ

BERAT KANDİLİ

1

RAMAZAN

1439

16

MAYIS-2018

ÇARŞAMBA

RAMAZAN BAŞLANGICI

26

RAMAZAN

1439

10

HAZİRAN-2018

PAZAR

KADİR GECESİ

30

RAMAZAN

1439

14

HAZİRAN-2018

PERŞEMBE

AREFE

1

ŞEVVAL

1439

15

HAZİRAN-2018

CUMA

RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

2

ŞEVVAL

1439

16

HAZİRAN-2018

CUMARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

3

ŞEVVAL

1439

17

HAZİRAN-2018

PAZAR

RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

1

ZİLKADE

1439

14

TEMMUZ-2018

CUMARTESİ

........

1

ZİLHİCCE

1439

12

AĞUSTOS-2018

PAZAR

........

9

ZİLHİCCE

1439

20

AĞUSTOS-2018

PAZARTESİ

AREFE

10

ZİLHİCCE

1439

21

AĞUSTOS-2018

SALI

KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

11

ZİLHİCCE

1439

22

AĞUSTOS-2018

ÇARŞAMBA

KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

12

ZİLHİCCE

1439

23

AĞUSTOS-2018

PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

13

ZİLHİCCE

1439

24

AĞUSTOS-2018

CUMA

KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

1

MUHARREM

1440

11

EYLÜL-2018

SALI

HİCRİ YILBAŞI

10

MUHARREM

1440

20

EYLÜL-2018

PERŞEMBE

AŞURE GÜNÜ

1

SAFER

1440

10

EKİM-2018

ÇARŞAMBA

........

1

R.EVVEL

1440

09

KASIM-2018

CUMA

........

11

R.EVVEL

1440​​

19

KASIM-2018​​

PAZARTESİ

MEVLİD KANDİLİ

1

R.AHİR

1440​​

08

ARALIK-2018​​​

CUMARTESİ

........

 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER

Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.