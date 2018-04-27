Berat Kandili İslam dünyasında kırılan kalpleri onarma, dargınlık duvarlarını yıkma, kin, nefret ve intikam duygularını aşma günü olarak ve Berat Kandili'ne özel ibadetler yapılır. Berat Kandili'ni Hz. Muhammed şu sözlerle anlatıyor, "Bu sene içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir. Bu sene içinde öleceklerin isimleri bu gece özel deftere yazılır. Bu gece herkesin rızkı tertip edilir. Bu gece herkesin ameli ve işleri Allahü teâlâya arz olunur."
BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?
Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecede dualar ve ibadetlerle ihya edilen Berat Kandili, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini takviminde yer alan bilgiye göre, bu yıl 30 Nisan 2018 Pazartesi gecesine denk geliyor.
NASIL İBADET EDİLMELİ?
Berat gecesi akşam namazından sonra üç kere Yasin sûresi ve her birinin sonunda Berat duâsı okunur. Birinci Yâsin-i Şerîfden sonra bu duâ okunurken "Allah'ın saîd kullarından olmak" niyyetiyle okunur. İkinci defa okunurken "hayırlı ömür uzunluğu" niyyetiyle okunur. Üçüncü defa okunurken "kaza ve belâlardan emîn olup hayırlı rızık" için okunur.
Ayrıca Berat gecesinde yatsıdan sonra ikide bir selâm vermek üzere yüz rek'at namaz kılınır. Her rek'atda Fâtiha'dan sonra on kere İhlâs-ı Şerîf okunur. On defa İhlâs-ı Şerîf okumağa kudreti olmayan beş veya üç kere okur. Bu namaz tamam olduktan sonra okuyabildiği kadar salavât-ı şerîfe ve huzûr-ı kalble tevbe ve istiğfar edip Allah Teâlâ Hazretlerinden dünyevî ve uhrevî hâcetlerini talep ve niyâz edecektir.
BERAT KANDİLİ'NE ÖZEL HADİSLER
- “İnsanların bir sene içerisindeki rızıkları, zengin veya fakir olacakları ve ecelleri gibi mühim hususlar bu gece içerisinde meleklere bildirilir. O geceyi ibâdet ve tâatla geçirmek ve nafile namaz kılmak sevaptır.”
(Hadis-i şerif - Buhârî)
- “Şâban’ın 15. gecesi geldiğinde geceyi uyanık, ibadetle, gündüzü de oruçlu olarak geçirin. O gece güneş battıktan sonra Allah (CC) rahmetiyle dünya semâsına tecelli eder.”
(Hadis-i şerif - İbn Mâce)
- Cenâb-ı Hakk Berat Kandili gecesi kullarına şöyle seslenir:
“İstiğfar eden yok mu? Affedeyim ve bağışlayayım. Rızık isteyen yok mu? Hemen rızık vereyim. Başına bir musibet gelen yok mu? Hemen sağlık ve afiyet vereyim.”
(Hadis-i şerif - İbn Mâce)
- “Muhakkak ki Allah (CC) Şaban’ın 15. gecesinde rahmetiyle yetişip her şeyi kuşatır. Bütün mahlukatına mağfiret eder. Yalnızca müşrikler ve kalpleri düşmanlık hissiyle dolu olup insanlarla zıtlaşmaktan başka bir şey düşünmeyenler müstesna.”
(Hadis-i şerif - İbn Mâce)
2018 DİNİ GÜNLER VE KANDİLLER
|
HİCRİ TARİHLER
|
MİLADİ TARİHLER
|
GÜN
|
AY
|
YIL
|
GÜN
|
AY-YIL
|
HAF.GÜN
|
DİNİ GÜNLER
|
1
|
C.EVVEL
|
1439
|
18
|
OCAK-2018
|
PERŞEMBE
|
........
|
1
|
C.AHİR
|
1439
|
17
|
ŞUBAT-2018
|
CUMARTESİ
|
........
|
1
|
RECEB
|
1439
|
19
|
MART-2018
|
PAZARTESİ
|
ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
|
4
|
RECEB
|
1439
|
22
|
MART-2018
|
PERŞEMBE
|
REGAİB KANDİLİ
|
26
|
RECEB
|
1439
|
13
|
NİSAN-2018
|
CUMA
|
MİRAC KANDİLİ
|
1
|
ŞABAN
|
1439
|
17
|
NİSAN-2018
|
SALI
|
...........
|
14
|
ŞABAN
|
1439
|
30
|
NİSAN-2018
|
PAZARTESİ
|
BERAT KANDİLİ
|
1
|
RAMAZAN
|
1439
|
16
|
MAYIS-2018
|
ÇARŞAMBA
|
RAMAZAN BAŞLANGICI
|
26
|
RAMAZAN
|
1439
|
10
|
HAZİRAN-2018
|
PAZAR
|
KADİR GECESİ
|
30
|
RAMAZAN
|
1439
|
14
|
HAZİRAN-2018
|
PERŞEMBE
|
AREFE
|
1
|
ŞEVVAL
|
1439
|
15
|
HAZİRAN-2018
|
CUMA
|
RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
|
2
|
ŞEVVAL
|
1439
|
16
|
HAZİRAN-2018
|
CUMARTESİ
|
RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
|
3
|
ŞEVVAL
|
1439
|
17
|
HAZİRAN-2018
|
PAZAR
|
RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
|
1
|
ZİLKADE
|
1439
|
14
|
TEMMUZ-2018
|
CUMARTESİ
|
........
|
1
|
ZİLHİCCE
|
1439
|
12
|
AĞUSTOS-2018
|
PAZAR
|
........
|
9
|
ZİLHİCCE
|
1439
|
20
|
AĞUSTOS-2018
|
PAZARTESİ
|
AREFE
|
10
|
ZİLHİCCE
|
1439
|
21
|
AĞUSTOS-2018
|
SALI
|
KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
|
11
|
ZİLHİCCE
|
1439
|
22
|
AĞUSTOS-2018
|
ÇARŞAMBA
|
KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
|
12
|
ZİLHİCCE
|
1439
|
23
|
AĞUSTOS-2018
|
PERŞEMBE
|
KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
|
13
|
ZİLHİCCE
|
1439
|
24
|
AĞUSTOS-2018
|
CUMA
|
KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
|
1
|
MUHARREM
|
1440
|
11
|
EYLÜL-2018
|
SALI
|
HİCRİ YILBAŞI
|
10
|
MUHARREM
|
1440
|
20
|
EYLÜL-2018
|
PERŞEMBE
|
AŞURE GÜNÜ
|
1
|
SAFER
|
1440
|
10
|
EKİM-2018
|
ÇARŞAMBA
|
........
|
1
|
R.EVVEL
|
1440
|
09
|
KASIM-2018
|
CUMA
|
........
|
11
|
R.EVVEL
|
1440
|
19
|
KASIM-2018
|
PAZARTESİ
|
MEVLİD KANDİLİ
|
1
|
R.AHİR
|
1440
|
08
|
ARALIK-2018
|
CUMARTESİ
|
........
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