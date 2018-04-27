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Berat Kandili ne zaman? Berat Kandili'nde hangi ibadetler yapılır? 2018 Kandil günleri

Berat Kandili, İslam alemindeki özel ve kıymetli günlerin arasında yer alıyor. Ramazan ayından önceki son kandil olan Berat Kandili'nde camiler dolup taşarken, özel ibadetler yapılır. 2018 Berat Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor?

27.04.2018 - 09:22 | Güncelleme:

Berat Kandili İslam dünyasında kırılan kalpleri onarma, dargınlık duvarlarını yıkma, kin, nefret ve intikam duygularını aşma günü olarak ve Berat Kandili'ne özel ibadetler yapılır. Berat Kandili'ni Hz. Muhammed şu sözlerle anlatıyor, "Bu sene içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir. Bu sene içinde öleceklerin isimleri bu gece özel deftere yazılır. Bu gece herkesin rızkı tertip edilir. Bu gece herkesin ameli ve işleri Allahü teâlâya arz olunur."

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecede dualar ve ibadetlerle ihya edilen Berat Kandili, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini takviminde yer alan bilgiye göre, bu yıl 30 Nisan 2018 Pazartesi gecesine denk geliyor.

NASIL İBADET EDİLMELİ?

Berat gecesi akşam namazından sonra üç kere Yasin sûresi ve her birinin sonunda Berat duâsı okunur. Birinci Yâsin-i Şerîfden sonra bu duâ okunurken "Allah'ın saîd kullarından olmak" niyyetiyle okunur. İkinci defa okunurken "hayırlı ömür uzunluğu" niyyetiyle okunur. Üçüncü defa okunurken "kaza ve belâlardan emîn olup hayırlı rızık" için okunur.

Ayrıca Berat gecesinde yatsıdan sonra ikide bir selâm vermek üzere yüz rek'at namaz kılınır. Her rek'atda Fâtiha'dan sonra on kere İhlâs-ı Şerîf okunur. On defa İhlâs-ı Şerîf okumağa kudreti olmayan beş veya üç kere okur. Bu namaz tamam olduktan sonra okuyabildiği kadar salavât-ı şerîfe ve huzûr-ı kalble tevbe ve istiğfar edip Allah Teâlâ Hazretlerinden dünyevî ve uhrevî hâcetlerini talep ve niyâz edecektir.

BERAT KANDİLİ'NE ÖZEL HADİSLER

- “İnsanların bir sene içerisindeki rızıkları, zengin veya fakir olacakları ve ecelleri gibi mühim hususlar bu gece içerisinde meleklere bildirilir. O geceyi ibâdet ve tâatla geçirmek ve nafile namaz kılmak sevaptır.”

(Hadis-i şerif - Buhârî)

- “Şâban’ın 15. gecesi geldiğinde geceyi uyanık, ibadetle, gündüzü de oruçlu olarak geçirin. O gece güneş battıktan sonra Allah (CC) rahmetiyle dünya semâsına tecelli eder.”

(Hadis-i şerif - İbn Mâce)

- Cenâb-ı Hakk Berat Kandili gecesi kullarına şöyle seslenir:

“İstiğfar eden yok mu? Affedeyim ve bağışlayayım. Rızık isteyen yok mu? Hemen rızık vereyim. Başına bir musibet gelen yok mu? Hemen sağlık ve afiyet vereyim.”

(Hadis-i şerif - İbn Mâce)

- “Muhakkak ki Allah (CC) Şaban’ın 15. gecesinde rahmetiyle yetişip her şeyi kuşatır. Bütün mahlukatına mağfiret eder. Yalnızca müşrikler ve kalpleri düşmanlık hissiyle dolu olup insanlarla zıtlaşmaktan başka bir şey düşünmeyenler müstesna.”

(Hadis-i şerif - İbn Mâce)

2018 DİNİ GÜNLER VE KANDİLLER

​HİCRİ TARİHLER

MİLADİ TARİHLER

GÜN

AY

YIL

GÜN

AY-YIL

HAF.GÜN

DİNİ GÜNLER

1

C.EVVEL

1439

18

OCAK-2018

PERŞEMBE

........

1

C.AHİR

1439

17

ŞUBAT-2018

CUMARTESİ

........

1

RECEB

1439

19

MART-2018

PAZARTESİ

ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

4

RECEB

1439

22

MART-2018

PERŞEMBE

REGAİB KANDİLİ

26

RECEB

1439

13

NİSAN-2018

CUMA

MİRAC KANDİLİ

1

ŞABAN

1439

17

NİSAN-2018

SALI

...........

14

ŞABAN

1439

30

NİSAN-2018

PAZARTESİ

BERAT KANDİLİ

1

RAMAZAN

1439

16

MAYIS-2018

ÇARŞAMBA

RAMAZAN BAŞLANGICI

26

RAMAZAN

1439

10

HAZİRAN-2018

PAZAR

KADİR GECESİ

30

RAMAZAN

1439

14

HAZİRAN-2018

PERŞEMBE

AREFE

1

ŞEVVAL

1439

15

HAZİRAN-2018

CUMA

RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

2

ŞEVVAL

1439

16

HAZİRAN-2018

CUMARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

3

ŞEVVAL

1439

17

HAZİRAN-2018

PAZAR

RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

1

ZİLKADE

1439

14

TEMMUZ-2018

CUMARTESİ

........

1

ZİLHİCCE

1439

12

AĞUSTOS-2018

PAZAR

........

9

ZİLHİCCE

1439

20

AĞUSTOS-2018

PAZARTESİ

AREFE

10

ZİLHİCCE

1439

21

AĞUSTOS-2018

SALI

KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

11

ZİLHİCCE

1439

22

AĞUSTOS-2018

ÇARŞAMBA

KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

12

ZİLHİCCE

1439

23

AĞUSTOS-2018

PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

13

ZİLHİCCE

1439

24

AĞUSTOS-2018

CUMA

KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

1

MUHARREM

1440

11

EYLÜL-2018

SALI

HİCRİ YILBAŞI

10

MUHARREM

1440

20

EYLÜL-2018

PERŞEMBE

AŞURE GÜNÜ

1

SAFER

1440

10

EKİM-2018

ÇARŞAMBA

........

1

R.EVVEL

1440

09

KASIM-2018

CUMA

........

11

R.EVVEL

1440​​

19

KASIM-2018​​

PAZARTESİ

MEVLİD KANDİLİ

1

R.AHİR

1440​​

08

ARALIK-2018​​​

CUMARTESİ

........

 

 

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