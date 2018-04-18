Berat Kandili için İslam aleminin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Önemli günler arasında yer alan Berat Kandili'nde ibadetler yapılacak ve bu önemli gün ihya edilecek. Peki Berat Kandili ne zaman? Hangi güne denk geliyor? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takviminde yer alan detaylar...

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN? (2018)

Berat Kandili için sayılı günler kaldı. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece idrak edilen Berat Kandili'nde ibadetler yapılır ve kandile özel dualar edilir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takviminde yer alan bilgiye göre Berat Kandili, bu yıl 30 Nisan 2018 Pazartesi günü ihya edilecek.

BERAT NE DEMEK?

Berat Arapçada temize çıkma anlamına gelir. Şaban ayına denk gelen Berat Kandili, bu ayın 15. gecesinde (14. günü 15. güne bağlayan gece) hatırlanmaktadır. İslamiyete göre kulların bilmesi mümkün olmayan şeyleri Allah’ın bilmesi ve bunu kayıtlara geçmesi Berat gecesinde olmaktadır. O günü ibadetle geçiren kişilerin dualarının kabul olacağı ve günahlarının af olacağı pek çok ayet ve hadiste açıkça belirtilmiştir.

HZ. MUHAMMED'İN BERAT KANDİLİ HADİSİ

"Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (kandilden sonraki gün) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah-u Teâlâ o andan fecir oluncaya kadar: 'Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim' buyurur." (İbn Mâce)

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