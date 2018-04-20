İslam dünyası tarafından Berat kandili heyecanla bekleniyor. Ramazan ayından önce son kandil olan Berat kandili ne zaman idrak edilecek? Berat kandili hangi güne denk geliyor?

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Berat kandili bu yıl 30 Nisan'ı 1 Mayıs'a bağlayan gece idrak edilecek.

2018 DİNİ GÜNLER VE KANDİLLER

5 Recep 1439 Regaib Kandili 22/23 Mart 2018 Per/Cum

27 Recep 1439 Miraç Kandili 13/14 Nisan 2018 Cum/Ct

15 Şaban 1439 Berat Kandili 30 Nisan/01 Mayıs 2018 Pt/Sal

27 Ramazan 1439 Kadir Gecesi 10/11 Haziran 2018 Paz/Pt

12 Rebîulevvel 1440 Mevlid Kandili 19/20 Kasım 2018 Pt/Sal



BERAT'IN KELİME ANLAMI

Berat, Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. Kur’an’da “Berae” kökünden 25 kelime bulunmakta olup, bunlardan sadece iki tanesi “Beraet” şeklinde geçmektedir. Berâet, iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin herhangi bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğün bulunmaması anlamındadır. Istılah olarak berat ise, Allah’ın affı ve bağışlaması, günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelmektedir. Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah’ın rahmet

ve mağfiretine ulaşma amacı vardır. Bu gecede Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye “Berat Gecesi” denilmiştir. Berat gecesi hicri aylardan şaban ayının onbeşinci gecesidir. Berat Gecesi için Arapça eserlerde “şabanın ortasındaki gece”, “mübarek gece”, “rahmet gecesi” ve “sak (belge) gecesi” manalarına gelen terkipler kullanılmaktadır.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre; her yıl Şaban ayının 15’ine tekabül eden ve Kur’an ayı olarak da kabul edilen ramazan ayına yaklaştığımızı müjdeleyen Berat Kandili; varlığında yüce Rabbine karşı kulluk görevini yerine getirmede eksik ve yanlışının olduğunu hisseden nice bedenlerin Allah’a yönelerek, O’nun rahmet, şefkat ve mağfiretine sığınabilecekleri, karardığını düşündükleri kalplerini tövbe ve istiğfarla arındırabilecekleri müstesna bir gecedir.

Berat Gecesi‘nde “Allah’ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana iltica ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamt etmekten acizim.” (Müslim, Salat, 222/1090; İbn Mace, Hadis no: 3841) niyazlarıyla dua edip Yüce Rabbimiz’e yakaran rahmet elçisi sevgili Peygamberimiz (s.a.s.), bu gecede Cenab-ı Allah’ın kendisinden bağışlanma dileyenleri affedeceğini, içtenlikle yapılan duaları kabul edeceğini müjdelemiştir. (İbn Mace, İkâmetü’s-Salat, 191.) Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.)’in duası ile özdeşleşen ve mübarek ramazan ayının müjdecisi olan bu gece, bizlerin kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla haram ve hatalardan kaçınmamızı, günahlardan arınmamızı ve yüce Allah’ın sonsuz rahmet ve merhametine büyük bir nedametle yönelmemiz gerektiğini bizlere bir kez daha hatırlatır. Bu itibarla Berat Gecesi, bilerek veya bilmeyerek işlenen hata ve günahlarımızdan tövbe ederek, günahların kalplerimizde bıraktığı kirlilikten arınma, sıkılan ve bunalan ruhlarımızın Yüce Rabbimizin rahmetine ve mağfiretine ulaşması adına Müslümanların önüne açılmış bir fırsat kapısıdır.

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