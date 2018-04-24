Berat kandili ve ramazan ayı ne zaman

Berat kandili ve Ramazan ayı için çok az bir zaman kaldı. İslam alemi tarafından merakla beklenen Ramazan ayı ile oruçlar başlayacak. İşte 2018 yılı dini günler takvimi...

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

İslam dinine göre bu gece bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle; günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle de Berat Gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet Gecesi gibi adlar da verilmiştir. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece Berat Gecesi olarak kabul edilir ve bu geceyi tüm islam alemi dualar ve ibadetlerle ihya eder. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi sitesinde yer alan takvime göre 2018 yılında 30 Nisan Pazartesi gecesine denk geliyor.

2018 RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

Ramazan, Hicrî Takvim'e göre 9. ay ve İslam dinine göre Hz. Muhammed'e Kuran-ı Kerim ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya başlanılan aydır. Bu ayda oruç tutmak İslam'ın beş şartı'ndan birisidir. Ayın hilal görünümünün ilk görülüşünden itibaren 29 veya 30 gün boyunca Ramazanın sürdüğü hadislerden alıntılanarak hesaplanmıştır.

16 MAYIS 2018 ÇARŞAMBA RAMAZAN'IN BAŞLANGICI

10 HAZİRAN 2018 PAZAR KADİR GECESİ

14 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE AREFE

15 HAZİRAN 2018 CUMA RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

16 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

17 HAZİRAN 2018 PAZAR RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

2018 DİNİ GÜNLER VE KANDİLLER

​HİCRİ TARİHLER MİLADİ TARİHLER GÜN AY YIL GÜN AY-YIL HAF.GÜN DİNİ GÜNLER 1 C.EVVEL 1439 18 OCAK-2018 PERŞEMBE ........ 1 C.AHİR 1439 17 ŞUBAT-2018 CUMARTESİ ........ 1 RECEB 1439 19 MART-2018 PAZARTESİ ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI 4 RECEB​ 1439​ 22 MART-2018​ PERŞEMBE​ REGAİB KANDİLİ​ 26 RECEB 1439 13 NİSAN-2018 CUMA MİRAC KANDİLİ 1 ŞABAN 1439 17 NİSAN-2018 SALI ........... 14 ŞABAN 1439 30 NİSAN-2018 PAZARTESİ BERAT KANDİLİ 1 RAMAZAN 1439 16 MAYIS-2018 ÇARŞAMBA RAMAZAN BAŞLANGICI 26 RAMAZAN 1439 10 HAZİRAN-2018 PAZAR KADİR GECESİ 30 RAMAZAN 1439 14 HAZİRAN-2018 PERŞEMBE AREFE 1 ŞEVVAL 1439 15 HAZİRAN-2018 CUMA RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün) 2 ŞEVVAL 1439 16 HAZİRAN-2018 CUMARTESİ RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün) 3 ŞEVVAL 1439 17 HAZİRAN-2018 PAZAR RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün) 1 ZİLKADE 1439 14 TEMMUZ-2018 CUMARTESİ ........ 1 ZİLHİCCE 1439 12 AĞUSTOS-2018 PAZAR ........ 9 ZİLHİCCE 1439 20 AĞUSTOS-2018 PAZARTESİ AREFE 10 ZİLHİCCE 1439 21 AĞUSTOS-2018 SALI KURBAN BAYRAMI (1.Gün) 11 ZİLHİCCE 1439 22 AĞUSTOS-2018 ÇARŞAMBA KURBAN BAYRAMI (2.Gün) 12 ZİLHİCCE 1439 23 AĞUSTOS-2018 PERŞEMBE KURBAN BAYRAMI (3.Gün) 13 ZİLHİCCE 1439 24 AĞUSTOS-2018 CUMA KURBAN BAYRAMI (4.Gün) 1 MUHARREM 1440 11 EYLÜL-2018 SALI HİCRİ YILBAŞI 10 MUHARREM 1440 20 EYLÜL-2018 PERŞEMBE AŞURE GÜNÜ 1 SAFER 1440 10 EKİM-2018 ÇARŞAMBA ........ ​1 R.EVVEL 1440​ 09 KASIM-2018​ CUMA ........​ ​11 R.EVVEL​ 1440​​ 19 KASIM-2018​​ PAZARTESİ​ MEVLİD KANDİLİ​ 1 R.AHİR​ 1440​​ 08 ARALIK-2018​​​ CUMARTESİ ........​

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER