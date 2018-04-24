Berat kandili ve ramazan ayı ne zaman

Berat kandili ve Ramazan ayı için çok az bir zaman kaldı. İslam alemi tarafından merakla beklenen Ramazan ayı ile oruçlar başlayacak. İşte 2018 yılı dini günler takvimi...
BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?
İslam dinine göre bu gece bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle; günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle de Berat Gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet Gecesi gibi adlar da verilmiştir. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece Berat Gecesi olarak kabul edilir ve bu geceyi tüm islam alemi dualar ve ibadetlerle ihya eder. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi sitesinde yer alan takvime göre 2018 yılında 30 Nisan Pazartesi gecesine denk geliyor.
2018 RAMAZAN AYI NE ZAMAN?
Ramazan, Hicrî Takvim'e göre 9. ay ve İslam dinine göre Hz. Muhammed'e Kuran-ı Kerim ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya başlanılan aydır. Bu ayda oruç tutmak İslam'ın beş şartı'ndan birisidir. Ayın hilal görünümünün ilk görülüşünden itibaren 29 veya 30 gün boyunca Ramazanın sürdüğü hadislerden alıntılanarak hesaplanmıştır.
16 MAYIS 2018 ÇARŞAMBA RAMAZAN'IN BAŞLANGICI
10 HAZİRAN 2018 PAZAR KADİR GECESİ
14 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE AREFE
15 HAZİRAN 2018 CUMA RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
16 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
17 HAZİRAN 2018 PAZAR RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
2018 DİNİ GÜNLER VE KANDİLLER
|
HİCRİ TARİHLER
|
MİLADİ TARİHLER
|
GÜN
|
AY
|
YIL
|
GÜN
|
AY-YIL
|
HAF.GÜN
|
DİNİ GÜNLER
|
1
|
C.EVVEL
|
1439
|
18
|
OCAK-2018
|
PERŞEMBE
|
........
|
1
|
C.AHİR
|
1439
|
17
|
ŞUBAT-2018
|
CUMARTESİ
|
........
|
1
|
RECEB
|
1439
|
19
|
MART-2018
|
PAZARTESİ
|
ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
|
4
|
RECEB
|
1439
|
22
|
MART-2018
|
PERŞEMBE
|
REGAİB KANDİLİ
|
26
|
RECEB
|
1439
|
13
|
NİSAN-2018
|
CUMA
|
MİRAC KANDİLİ
|
1
|
ŞABAN
|
1439
|
17
|
NİSAN-2018
|
SALI
|
...........
|
14
|
ŞABAN
|
1439
|
30
|
NİSAN-2018
|
PAZARTESİ
|
BERAT KANDİLİ
|
1
|
RAMAZAN
|
1439
|
16
|
MAYIS-2018
|
ÇARŞAMBA
|
RAMAZAN BAŞLANGICI
|
26
|
RAMAZAN
|
1439
|
10
|
HAZİRAN-2018
|
PAZAR
|
KADİR GECESİ
|
30
|
RAMAZAN
|
1439
|
14
|
HAZİRAN-2018
|
PERŞEMBE
|
AREFE
|
1
|
ŞEVVAL
|
1439
|
15
|
HAZİRAN-2018
|
CUMA
|
RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
|
2
|
ŞEVVAL
|
1439
|
16
|
HAZİRAN-2018
|
CUMARTESİ
|
RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
|
3
|
ŞEVVAL
|
1439
|
17
|
HAZİRAN-2018
|
PAZAR
|
RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
|
1
|
ZİLKADE
|
1439
|
14
|
TEMMUZ-2018
|
CUMARTESİ
|
........
|
1
|
ZİLHİCCE
|
1439
|
12
|
AĞUSTOS-2018
|
PAZAR
|
........
|
9
|
ZİLHİCCE
|
1439
|
20
|
AĞUSTOS-2018
|
PAZARTESİ
|
AREFE
|
10
|
ZİLHİCCE
|
1439
|
21
|
AĞUSTOS-2018
|
SALI
|
KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
|
11
|
ZİLHİCCE
|
1439
|
22
|
AĞUSTOS-2018
|
ÇARŞAMBA
|
KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
|
12
|
ZİLHİCCE
|
1439
|
23
|
AĞUSTOS-2018
|
PERŞEMBE
|
KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
|
13
|
ZİLHİCCE
|
1439
|
24
|
AĞUSTOS-2018
|
CUMA
|
KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
|
1
|
MUHARREM
|
1440
|
11
|
EYLÜL-2018
|
SALI
|
HİCRİ YILBAŞI
|
10
|
MUHARREM
|
1440
|
20
|
EYLÜL-2018
|
PERŞEMBE
|
AŞURE GÜNÜ
|
1
|
SAFER
|
1440
|
10
|
EKİM-2018
|
ÇARŞAMBA
|
........
|
1
|
R.EVVEL
|
1440
|
09
|
KASIM-2018
|
CUMA
|
........
|
11
|
R.EVVEL
|
1440
|
19
|
KASIM-2018
|
PAZARTESİ
|
MEVLİD KANDİLİ
|
1
|
R.AHİR
|
1440
|
08
|
ARALIK-2018
|
CUMARTESİ
|
........
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