Günaydın'dan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre, yeni aldığı Aston Martin araç ile İstanbul gecelerine eğlenmeye çıkan türkücünün plakasını, Mardinli olmasından dolayı 47 yaptırdığı görüldü.

Mardini, "Neler yapıyorsunuz" sorusuna "Arkadaşımla stüdyodan çıktık. Süper parçalar geliyor. Birazdan bir kutlama yapıp eve gideceğiz" cevabını verdi.