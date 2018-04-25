İstihdam yaratmadaki destekten yola çıkan ünlü şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin’de gül yağı çıkartma fabrikası kurmak için kolları sıvamıştı. Mardini'nin ilk etapta 200 dönüm üzerine ektirdiği güller açtı. Gül yağı çıkartma tesisi kurmak için memleketi Mardin’e istihdam sağlayacak olan Berdan Mardini’nin ilk etapta 200 dönümlük arazisi üzerine ektiği güller açtı.

Hedeflerinin bin dönümlük yere güller ekmek olduğunu belirten Berdan Mardini, “Memleketime, gençlere istihdam sağlamak işin en güzel tarafı. İnşallah fabrikamızın yapımı seneye kadar bitecek ve güllerimizi ektiğimiz arazimizi genişleteceğiz. 200 dönümlük araziden elde ettiğimiz güllerimizin yağını ise kiraladığımız bir tesiste işlenecek. Seneye ise inşallah kendi fabrikamızda güllerimizin yağını çıkartacağız” dedi.

Mardini, “Gül yağı fabrikasını bitirdikten sonra dünya markası olma yolunda ilerleyerek kendimize ait parfümümüzü üreteceğiz’ diye konuştu.