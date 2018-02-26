Oyuncu Beren Saat, 34 yaşına bastı. Saat, yeni yaşını anne ve anneannesiyle kutladı.

Beren Saat kutlama fotoğrafını "Bu yıl kahvaltıda başladım pasta üflemeye ve anladım ki; sevgi de büyüyor, bizim gibi, yıllar geçtikçe " notu ile Instagram'da paylaştı.

Kenan Doğulu da eşi Beren Saat'in doğum gününü kutlamak için sosyal medyadan eşiyle fotoğraflarını paylaştı. Doğulu fotoğrafın altına, "Sen bu dünyaya hediye doğmuş çok özel bir ruhsun canım sevgilim. Gözümde bir azize, kalbimde bir ateşsin. İyi ki varsın!"