Cadde'den Emrah Akçaay'ın haberine göre, Etiler'de bir restoranda düzenlenen kutlamada, aile üyeleri hazır bulunurken, gözler Beren Saat’i aradı. Mekandan erken ayrılan Ozan Doğulu, “İşe gidiyorum, sahnem var. Diğerleri eğlenceye devam ediyor” dedi.

Müzisyenden 10 dakika sonra dışarı çıkan eşi Ece Doğulu, eve tek başına gitti. Kenan Doğulu ise “Yakında bir bombam var” diyerek, soruları yanıtsız bıraktı. Saat’in ağır bir bel ameliyatı geçirdiği, hastaneden yeni çıktığı ve partiye bu nedenle katılamadığı öğrenildi.