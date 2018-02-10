HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, bir yapımcının film teklifi yaptığı oyuncunun, hamile olduğu için ret cevabı vermesi film piyasasının en çok konuşulan konusu oldu.



Geçtiğimiz günlerde Uludağ’da konser veren ve bir süredir İstanbul’da olan Kenan Doğulu’nun yakında eşinin yanına gideceği öğrenildi.





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