Cadde'nin haberine göre, dostlarıyla bir restoranda yemek yiyen Kenan Doğulu- Beren Saat çifti, dört saatin sonunda mekandan çıkış yaptı. Hızla kapıda bekleyen VIP araçlarına doğru yönelen ikili, arkadaşlarıyla birlikte yemek yediklerini belirtti.

Sık sık hamilelik haberleriyle gündeme gelen Beren Saat, bu konunun sorulması üzerine gülümseyerek aracına bindi.

Geçtiğimiz günlerde havaalanında görüntülenen güzel oyuncu, "Anne oluyormuşsunuz doğru mu?" sorusuna, "Haberleri kendiniz yazıp, bir de açıklama mı bekliyorsunuz?" diyerek soruları yanıtsız bırakmıştı.

Bir yapımcının film teklifi yaptığı oyuncunun, hamile olduğu için ret cevabı vermesi film piyasasının en çok konuşulan konusu olmuştu.

Beren Saat ile Kenan Doğulu Ocak 2012'de bir davette tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı. 2014'te de Amerika-Los Angeles'taki Malibu sahilinde evlenmişlerdi. 1 Ocak'ta aşklarının 6. yılı doldu.