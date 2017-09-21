Beren Saat ile Halit Ergenç çevirmeye girdi

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HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre, şoförünün kullandığı araçla çevirmeye giren Beren Saat, görüntülenmekten rahatsız olup yüzünü kapatırken, kontrolün ardından hızla kontrol noktasından uzaklaşmayı tercih etti.