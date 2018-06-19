Beren Saat'ten tatil pozu

Makyajsız fotoğraf paylaşma modasına oyuncu Beren Saat de uydu. Saat, eşi Kenan Doğulu ile çıktığı Dominik tatilinde çekilen bu kareyi, "Filtre yok" notu düşerek sosyal medya hesabından paylaştı