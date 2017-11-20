Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftinin baş başa akşam yemeği

HT Magazin’den Nuri Altuntaş’ın haberine göre, çıkışta gazetecilerle sohbet eden ikiliden Saat, annesinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtip “Her şey yolunda” diye konuştu.

Mekandan el ele ayrılan çiftten ünlü oyuncunun bir hayli zayıfladığı dikkatlerden kaçmadı.