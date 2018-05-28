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HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, yaklaşık iki aydır birlikte görünmeyen, evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddia edilen Beren Saat ve Kenan Doğulu, Ralf-Sanem Tezman çiftinin doğum gününde ortaya çıktı.