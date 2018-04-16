Cadde'nin haberine göre, masa başında oturmak yerine her işe el atan genç işletmeci, koltukları ve dekoru düzenlerken objektiflere takıldı.



Oyuncu olmayı hiç düşünmediğini belirten Erdoğan, “İşletme okudum ve bu mesleği yapıyorum. Babamdan dolayı oyuncu olmam bekleniyordu ama ben istemedim. İşimi severek yapıyorum ve mutluyum” açıklamasını yaptı.

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