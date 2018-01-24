Bolu Gerede’de kendisinden ayrılmak isteyen üniversite öğrencisi sevgilisi 18 yaşındaki Berfin Yıldız'ı başına tabancayla ateş ederek öldüren 18 yaşındaki Cihat Kaycı’nın ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.



Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, “Tasarlayarak öldürme”, “silahla tehdit”, “konut dokunulmazlığını ihlal” ve “silahla yaralama” suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasıyla yargılanan Cihat Kaycı, cinayetten bir ay önce olayın falda çıktığını savundu.



"FALDAKİ ÜÇÜNCÜ KARTTA AZRAİL ÇIKTIĞINI SÖYLEDİ BEN DE GÜLDÜM AMA ŞİMDİ ANLIYORUM Kİ FAL DOĞRU ÇIKTI"



Katil zanlısı mahkemede, “Falda sevgili olarak ben çıkmışım, ikinci kartta ise ara bozan bir kişinin olduğunu Berfin bana anlattı. Hatta üçüncü bir kart daha olduğunu ama bu kartı söylemek istemediğini bana söyledi. Israrım üzerine üçüncü kartta Azrail çıktığını açıkladı. Ben de güldüm tabii ki. Ama şimdi anlıyorum ki bu fal doğru çıktı. Aramıza giren kişi Aziz isimli kişi olmuştur. Cinayet onun yüzünden işlenmiştir” ifadelerini kullandı.

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