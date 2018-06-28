HT Magazin'den Onur Aydın'ın haberine göre, yakında İstanbul’da TOÇEV yararına bir sergi açacak olan Uluman, yaptığı konuşmalar aracılığıyla organizasyonun gidişatıyla ilgilendi. Uluman, düzgün fiziğiyle dikkat çekti.

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