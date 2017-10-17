Bergama'da orman yangını

İzmir'in Bergama ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

AA'nın haberine göre, Kozak Yaylası'ndaki Yukarıada Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda saat 07.45 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 37 arazöz ile 3 helikopter ve 3 dozerle müdahale ediliyor.

Yangının yerleşim alanlarını tehdit etmediği belirtildi.

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