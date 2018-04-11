HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, Türk dizilerine Arap ülkelerinde yasaklama getirilmesinin ardından Bergüzar Korel şunları söyledi:

"Arap dünyası Türk dizileri için çok da büyük bir pazar değil, Latin Amerika, daha büyük kitlelere dizilerimizin ulaştığı bir yer. Arjantin’de daha büyük hayran kitlelerimiz var."

Fransız Eurodata TV Worldwide’ın açıkladığı son rapora göre Türkiye, dizilerle dünyada en fazla TV yapımı ihraç eden ülkeler arasında ilk 5’te yer aldı.