Başrollerini Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in paylaştığı 'Vatanım Sensin' ekrana veda etti. Dizinin dün akşam ekrana gelen final bölümü geceye damgasını vurdu. Ekip son bölümü dizi platosunda hep birlikte izledi.

DİZİ BİTTİ SAÇLAR GİTTİ

Keyifli anların yaşandığı veda yemeğinin en dikkat çeken ismi Bergüzar Korel oldu. Uzun saçlarıyla görmeye alışık olduğumuz oyuncu, imaj değiştirdi. Korel'in yeni hali çok beğenildi.