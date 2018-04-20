HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, Bergüzar Korel, “Artık ev annesi olmak istiyorum” dedi.



Dizilerin uzunluğundan dert yanan Korel, internet projelerine ise açık kapı bıraktı: “Dijital platform beni heyecanlandırıyor. İnternette olan bir projede olmayı çok istiyorum.

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